Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klip - Son Dakika

Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klip

BURDURLU Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok tek şarkılık ikinci albümünü çıkardı.

Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok, 'Yaylaların Yörükleri' isimli ilk albümünden sonra, bu defa tek şarkılık ikinci albümüyle müzik dünyasına yeniden 'merhaba' dedi. Şarkıda, kendisinden af dileyen hovarda eşine kızgın ve kırgın olan bir kadının, tüm kadınlara çağrı yaparak destek beklemesi eğlenceli bir dille anlatıldı. Nurcan Altınok, "Yaylaların Yörükleri albümümüzden sonra, yine geleneği bozmayarak söz ve müziği bana ait olan, Atın Kızlar Odunları şarkısı ile sevenlerimizin karşısına çıktık. Sözlere baktığınızda aslında çok eğlenceli sözler. Ancak şunu söylemeliyim. Bu sözler tüm erkekleri kapsamıyor. Şarkıda yola gelmeyen erkekleri yola getirme yolu tarif ediliyor. Zengin ve parası pulu olup evini, yuvasını görmeyen, eşini, çocuğunu unutan erkeklere küçük bir gönderme yaptık. Son günlerde gündemimizde olan kadına karşı şiddeti içine alan, aile bütünlüğüne dikkati çeken bir şarkı. Esprili bir dille yaklaşmaya çalıştık. Bu şarkımızdan mesajı adam olmayanlar alsın. Erkeklik ayrı adam olmak ayrı" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Atın kızlar odunları

Yanı yanıversin şu herif

Kazanlarda kaynatıverin

Çok tıklıyo bu tarif

Her güzele benim yarim diyorsun

Günahın çok, cenneti istiyorsun

Veballeri üstüne de

Yancan valla a iblis

Bir kazan alacaksın içi dolu

Yola gelmeyeni getirme yolu

Su kaynasın bu iblisin

Oynar durur sağı solu

Zenginliğin ta dedenden geliyor

Kime havan herkes biliyor

Bu dünyaya bi hayrın yok

Sanırsın ölmeyecek

Atın kızlar odunları

Yanı yanıversin şu herif

Kazanlarda kaynatıverin

Çok tıklıyo bu tarif