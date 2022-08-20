Burdur'da genç kadın, ahırda ölü bulundu - Son Dakika
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Burdur'da genç kadın, ahırda ölü bulundu

20.08.2022 14:02
Burdur'da genç kadın, ahırda ölü bulundu

Burdurun Bucak ilçesinde, ailesi ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki kadın ahırda ölü bulundu.

Burdurun Bucak ilçesinde, ailesi ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki kadın ahırda ölü bulundu.

Olay, saat sabah 08.30 sırasında Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah kahvaltısı sonrasında, Emine B., yakınları tarafından evin bitişiğindeki ahırda hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Emine Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emine B.'nin cansız bedeni, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da genç kadın, ahırda ölü bulundu - Son Dakika

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