Son Dakika Haberleri: Burgan Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu
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Burgan Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu

1 saat önce

Bankacılık, finans ve farklı sektörlerde uzun yıllardır üst yönetim pozisyonlarında görev alan E. Hakan Eminsoy, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Burgan Bank'a katıldı.

Burgan Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu, System.String[]
Bankacılık, finans ve farklı sektörlerde uzun yıllardır üst yönetim pozisyonlarında görev alan E. Hakan Eminsoy, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Burgan Bank'a katıldı.
Burgan Bank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:34 
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