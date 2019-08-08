Burgan Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu
1 saat önce
Bankacılık, finans ve farklı sektörlerde uzun yıllardır üst yönetim pozisyonlarında görev alan E. Hakan Eminsoy, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Burgan Bank'a katıldı.
Bankacılık, finans ve farklı sektörlerde uzun yıllardır üst yönetim pozisyonlarında görev alan E. Hakan Eminsoy, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Burgan Bank
'a katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:34
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