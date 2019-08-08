Son Dakika Haberleri: Burgan Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Burgan Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu

1 saat önce

Burgan Bank Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı görevine Ağustos ayı itibarıyla Hakan Eminsoy atandı.

Burgan Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu, System.String[]
Burgan Bank Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı görevine Ağustos ayı itibarıyla Hakan Eminsoy atandı.
Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Eminsoy kariyerine, 1985 yılında Arthur Andersen and Company İstanbul ofisinde başladı ve Londra ofisinde devam etti. Eminsoy, 1989-2002 yılları arasında Finansbank ve grup şirketlerinde farklı kademelerde üst düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde yer aldı. 2002 yılında katıldığı Oyak Grubu'nda 2007 yılına kadar Oyak Bank Genel Müdürlük görevini sürdürdü ve gruba ait şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
ING Bank NV'nin Oyak Bank'ı 2007 yılında satın alması ile birlikte ING Türkiye'de de 2009 yılına kadar Genel Müdürlük görevini yürüttü ve 2010 yılında Sardes Faktoring şirketini kurdu. Günümüzde de şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Eminsoy, aynı zamanda Tosyalı Holding, Aksigorta ve CarrefourSA Türkiye'nin Yönetim Kurulu üyesi. (Fotoğraflı)


Burgan Bank, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda iki robot görev başında
İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:39:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burgan Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]