Burgan Bank İşveren Markası Projesi'ni Hayata Geçirdi

Burgan Bank, mevcut çalışma kültürü ve deneyiminin zenginleştirilmesi, tercih edilen işveren kimliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 'İşveren Markası Projesi'ni hayata geçirdi.

Burgan Bank, mevcut çalışma kültürü ve deneyiminin zenginleştirilmesi, tercih edilen işveren kimliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 'İşveren Markası Projesi'ni hayata geçirdi. Mevcut çalışanların deneyimini, potansiyel adaylar ve iş ortakları nezdindeki algıyı zenginleştirmeyi hedefleyen şirket, tüm işveren markası çalışmalarını kariyer, gelişim, gelecek ve yaşam olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleştirecek.



Kurum dışındaki paydaşlarının yanı sıra kurum içindeki çalışanlarının da hayatlarına özel deneyimler katmaya önem veren Burgan Bank, mevcut çalışma kültürü ve deneyiminin zenginleştirilmesi, tercih edilen işveren kimliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 'İşveren Markası Projesi'ni hayata geçirdi. Projenin hayata geçirilmeden önce yapılan çalışmalarda; 2017 yılının son aylarında proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar ve anketlerin yanı sıra kurum içi toplantılar düzenledi. Aynı zamanda önceki dönemlerde banka, eski çalışanların, potansiyel adayların ve iş birliği yaptığı paydaşlarının da görüşlerini aldı. Daha güçlü, sağlam ve verimli bir organizasyona sahip olmak; insanların mutlu çalışıp daha çok ürettiği bir kurum kültürüne ulaşmak için iyileştirmesi gereken alanları belirleyip, aksiyon planlarını oluşturdu.



Kurum bütünlüğünü 'Burgan Seninle' mesajıyla vurguluyor



Burgan Bank, İşveren Markası Projesi ile ortaya çıkan değer önermesinde kurum içinde ve dışında paydaşlarına "Burgan Seninle" mesajını veriyor. Mevcut çalışanların deneyimini zenginleştirmeyi, potansiyel adaylar ve iş ortakları nezdindeki algıyı güçlendirmeyi hedefleyerek tüm işveren markası çalışmalarını kariyer, gelişim, gelecek ve yaşam olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleştiriyor.



İşveren Markası Projesi'nin bir çalışanın kurumdaki tüm iş sürecini ve deneyimini kapsadığını belirten Burgan Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, "Burgan Bank olarak, ne istediğini bilerek emin adımlarla büyüyen, değişime ve dönüşüme inanan bir bankayız. Çalışanlarımıza enerjisini ve potansiyelini yansıtabileceği dinamik bir ortam sunuyor, çalışma ikliminde samimi iletişimi ve birlikteliği esas alıyoruz. Bu doğrultuda onların işveren vaadine uyumlu bir iş deneyimine sahip olmasını, mevcut çalışan deneyim temas noktalarının zenginleşmesini istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda her birim ve şube çalışanlarımız kurum değerlerimizin belirlenmesinde önemli rol oynadı. Hep birlikte 360 derece bir perspektifle, geniş çerçevede fikirler oluşturmaya çalıştık. Bizim için etkin bir önerme, banka içerisinde bağlılığı, banka dışındaki çekiciliği de artırması gerekiyor. Bu yüzden 'Burgan Seninle' ile çalışanlarımızın kariyerinde, gelişiminde, yaşamında ve geleceğindeki tüm temas noktalarında yanında olduğumuzu vurguluyoruz" dedi. - İSTANBUL

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