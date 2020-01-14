Burgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Burgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliği - Son Dakika Ekonomi

Burgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliği

6 saat önce

Burgan Leasing, kimya sektörünün önemli şirketlerinden BASF Türk'e filo kiralama hizmeti vermeye başladığını açıkladı.

Burgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliği, System.String[]

Burgan Leasing, kimya sektörünün önemli şirketlerinden BASF Türk'e filo kiralama hizmeti vermeye başladığını açıkladı.


Yenilenebilir enerji, tekstil, gayrimenkul, tekne ve sat-geri kirala işlemlerinin yanı sıra operasyonel kiralama da dahil olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteren Burgan Leasing, geçen yıl hizmet vermeye başladığı filo kiralama alanında yeni bir şirketle anlaştığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; Burgan Leasing, kimya sektörünün önemli şirketlerinden BASF Türk'e filo kiralama hizmeti vermeye başladığını açıkladı.


Akpınar: "Yapılan iş birliği iki tarafın yenilikçi ve öncü vizyonunu ortaya koyuyor"


BASF Türk ile gerçekleştirdikleri iş birliğini değerlendiren Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, "Şirket olarak sunduğumuz finansal kiralama hizmetlerimizi, geçen yıl hizmetini sunmaya başladığımız filo kiralama ile birlikte bir adım daha ileriye taşıdık. Bugün de kimya sektörünün güçlü şirketi BASF Türk ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde araçlarımızın teslimatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliği hem Burgan Leasing'in hem de BASF Türk'ün yenilikçi ve öncü vizyonunu ortaya koyuyor." dedi.


Filo kiralama alanında esnek çözümleriyle ürün çeşitliliğine odaklandıklarını belirten Cüneyt Akpınar ayrıca, 2019 yılını bin beş yüz araç ile tamamladıklarını, 2020 yıl sonu itibarıyla ise beş bin araca ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Akpınar, Basf, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Borsa günü tarihi rekorla tamamladı
ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında büyük gün yarın Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı Telefon taksidine 3 ay sınırlaması geldi! İşte 12 ay taksitle alınabilecek telefonlar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:30:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]