Burgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliği

Burgan Leasing, kimya sektörünün önemli şirketlerinden BASF Türk'e filo kiralama hizmeti vermeye başladığını açıkladı.



Yenilenebilir enerji, tekstil, gayrimenkul, tekne ve sat-geri kirala işlemlerinin yanı sıra operasyonel kiralama da dahil olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteren Burgan Leasing, geçen yıl hizmet vermeye başladığı filo kiralama alanında yeni bir şirketle anlaştığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; Burgan Leasing, kimya sektörünün önemli şirketlerinden BASF Türk'e filo kiralama hizmeti vermeye başladığını açıkladı.



Akpınar: "Yapılan iş birliği iki tarafın yenilikçi ve öncü vizyonunu ortaya koyuyor"



BASF Türk ile gerçekleştirdikleri iş birliğini değerlendiren Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, "Şirket olarak sunduğumuz finansal kiralama hizmetlerimizi, geçen yıl hizmetini sunmaya başladığımız filo kiralama ile birlikte bir adım daha ileriye taşıdık. Bugün de kimya sektörünün güçlü şirketi BASF Türk ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde araçlarımızın teslimatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliği hem Burgan Leasing'in hem de BASF Türk'ün yenilikçi ve öncü vizyonunu ortaya koyuyor." dedi.



Filo kiralama alanında esnek çözümleriyle ürün çeşitliliğine odaklandıklarını belirten Cüneyt Akpınar ayrıca, 2019 yılını bin beş yüz araç ile tamamladıklarını, 2020 yıl sonu itibarıyla ise beş bin araca ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. - İSTANBUL