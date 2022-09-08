Bulgarların alışveriş için Edirne'ye akın etmesi sonrası kentte dükkan kiraları 40 bin lira zamlanarak 50 bin liraya çıktı - Son Dakika
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Bulgarların alışveriş için Edirne'ye akın etmesi sonrası kentte dükkan kiraları 40 bin lira zamlanarak 50 bin liraya çıktı

08.09.2022 11:55

Bulgaristan vatandaşları, sağlanan pasaportsuz geçiş hakkı sonrası Edirne'ye gelerek günübirlik alışverişlerine devam ediyor. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker yaptığı açıklamada, turist akını sonrası kentin önemli caddelerindeki iş yeri kiralarının 10-15 bin liradan 50 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparak, ülkelerine dönüyor.

Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, dükkan kiraları 50 bin liraya çıktı

"GİRİŞLERİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ VAR"

Kimlikle geçiş hakkı tanınması sonrası ciddi turist artışı olduğunu belirten ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Gurbetçi sezonunun bitmesi ile beraber net sayıları verebileceğiz. Ancak pasaportla girişlere göre bakıyoruz ki; kimlikle girişlerde yüzde 30 artış var. Yabancı ve yerli yatırımcılar geliyor. Gelen yatırımcılar, genelde Bulgaristan'dan gelen misafirlerin ihtiyaçlarına göre mobilya, tekstil, hazır giyim ve yiyecek-içecek sektöründe. Bizim odamıza yaklaşık 57 firma, müracaat ederek yeni işletme için izin aldılar" diye konuştu. Zıpkınkurt, yatırımcıların kentte otel yatırımı için arsa aradıklarını, mevcut binaları otele çevirmek içinse pek çok çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, dükkan kiraları 50 bin liraya çıktı

"FİYATLARDA YÜZDE 10 ARTIŞ VAR"

Bulgar turistlerin kente gelişiyle ürün fiyatlarında da artış yaşandığını belirten Recep Zıpkınkurt, "Bulgarların gelişiyle fiyatlarda yüzde 10 civarında bir artış var. Genelde pazar ve market alışverişlerinde bunu görebiliyoruz" diye konuştu. Edirneli iş insanlarının da Bulgaristan'da yatırımları olduğunu söyleyen Zıpkınkurt, "Genelde tarım, ziraat ve çiftçilik yapıyorlar. Bunun dışında inşaat malzemeleri satan firmalarımız var. Toptan gıda ve temizlik ürünleri ihracatı yapan ve şube açan arkadaşlarımız da var" ifadelerini kullandı.

"10 BİNLİK DÜKKAN KİRALARI 50 BİNE ÇIKTI"

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker ise kentin potansiyelinin de arttığını vurgulayarak, "Potansiyeli artınca da alışverişler fazlalaştı. Diğer illerde, 'Edirne'de potansiyel çok yüksek. Edirne çok kalabalık, biz de bir iş yeri açalım' diyorlar. Sürekli her gün birileri arıyor. Kiralık yerler arıyorlar. İstanbul'dan büyük imalatçı firmalar arıyorlar. Böyle talepler de olunca kiralar alıp, başını yürüdü. Şu anda Edirne'de Çilingirler Çarşısı, Saraçlar Caddesi en hareketli yerler. Buralarda hem dükkan bulmak zorlaştı. Dükkan bulduğunuz zaman kirası; en basiti, en ufağı 40 bin TL'den başlıyor. Daha önce 10-15 bin TL idi. Şu anda 50 bin TL'lerin üzerinde kiralar" dedi.

Kira artışlarının Bulgar turistler ile ilgili olmadığını söyleyen Çeker, "Ev kiraları zaten Edirne'mizde o kadar çok yükseldi ki... 3-4 ay önce Edirne'mizde 1+1 evleri, 1000 TL ile 1500 TL arasında veriyorduk. Şu anda hem daire yok. Edirne'mize 10- 15 bin öğrenci girişi oldu. Bir de Edirne'miz memur şehri, atamalar çok oldu. Bu da fiyatları epey yükseltti. Şu anda 1+1 daireler, 2- 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı bölgelerde 4 bin TL'ye kadar çıkan yerler var. Kiraların Bulgarlar ile alakası yok. Bulgarların genellikle ticarethane ile alakası var" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

alışveriş, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgarların alışveriş için Edirne'ye akın etmesi sonrası kentte dükkan kiraları 40 bin lira zamlanarak 50 bin liraya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgarların alışveriş için Edirne'ye akın etmesi sonrası kentte dükkan kiraları 40 bin lira zamlanarak 50 bin liraya çıktı - Son Dakika
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