Burgas Free Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen değişimi yapılacak - Son Dakika
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Burgas Free Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen değişimi yapılacak

7 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Bulgaristan'ın Burgas Free Üniversitesi arasında öğrenci ve akademisyen değişimi yapılacak.

Burgas Free Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen değişimi yapılacak, System.String[]

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Bulgaristan'ın Burgas Free Üniversitesi arasında öğrenci ve akademisyen değişimi yapılacak.

Burgas Free Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maria Neykova ve Hukuk Fakültesi Doç Dr. Slavka Dimitrova Sımenova, daha önce imzalanan 'İkili İşbirliği' protokolü kapsamında KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu'nu ziyaret etti.

Musaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İkili İşbirliği' protokolü ile güzel çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını belirtti.

Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Bulgaristan Burgas Free Üniversitesi arasında açılacak ortak lisansüstü eğitim programları ile öğrenci ve akademisyen değişimi yapabileceklerini ifade eden Musaoğlu, öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için çalıştıklarını söyledi.

KLÜ'nün ve Burgas Free Üniversitesi'nin de akademik başarıya çok önem verdiğini aktaran Musaoğlu, her iki üniversitede okuyan öğrenciler için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Ziyarette, KLÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rengin Ak, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. öğretim üyesi Yasin Çakırel, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcıları Dr. öğretim üyesi Günay Kurtuldu ve Araştırma görevlisi Adnan Seyaz da hazır bulundu.

Hukuk Fakültesi, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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