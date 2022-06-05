Burgazada açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 11.5 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bostancı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
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