BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI - Son Dakika

BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI

24.03.2021 12:46

BURGAZADA'da bulunan son atların ahırları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu sabah yıkıldı.

BURGAZADA'da bulunan son atların ahırları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu sabah yıkıldı.

Adalar'da 1 yıl önce 105 atın ruam hastalığı sonucu itlaf edilmesinin ardından faytonlar durdurulmuş, kaçak ahırların yıkılmasına karar verilmişti. Burgazada'da kalan son atların ahırları da bu sabah İBB ekiplerince yıkıldı. Ahırlar, iş makineleriyle yıkılırken hayvanseverler tepki gösterdi. Yıkımın Heybeliada'da devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan yıkıma karşı çıkan Adaların Atları Platformu üyeleri, geçtiğimiz cumartesi günü Adalar'da eylem yapmıştı.

Adaların Atları Platformu gönüllüsü Sevgi Çekiç, 'Atların evlerinde, ait oldukları adada yaşamasını istiyoruz. Yaşam hakkı, barınma hakkı gibi çok temel hakları savunmak için buradayız. Tohumları koruyan korkuluklar gibi, atlarımızı, adamızı, doğayı, hayvanları koruyan korkuluklar yaptık. Adaların atları evlerinden atılmasın, yeryüzünde hiçbir canlı evsiz, yuvasız, barınaksız kalmasın diye korkuluklarımız var. Atlar, ada hayatının bir parçası. Atların alıştıkları yerden ve ailelerinden koparılmadan yaşama hakları var" açıklamasında bulunmuştu.

"BÜYÜKADA'DAKİ İBB İSPARK AHIRINA GÖNDERMEK İSTEMİYORUZ"

"Arazinin kiracısı belediye olduğu için, belediye dışında herhangi birinin yaptığı ahır 'kaçak' sayılıyor" diyen Çekiç, "İnsanlara adada kiralayıp atlarına bakacakları başka yer de gösterilmiyor. Yani atların burada yaşaması için buraya İBB tarafından ahır yapılması şart. Üstelik eğer ahır yapılmazsa, ahır olmak kaydıyla belediyeye kiralanmış olan arazi de geri alınacak. İmar planı dahi olmayan Adalar'da bu araziler için kim bilir neler düşünülüyor. Atlar yıllardır burada yaşamışken, faytonlar kaldırılınca bu denize nazır ahır arazisi kimilerinin gözünde başka bir değer kazandı. Biz adalılar atların kıymetini biliyoruz, onları hayatımızın içinde korumak istiyoruz. Heybeliada ve Burgazada atlarını Büyükada'daki İBB İSPARK ahırına göndermek istemiyoruz. Her adada kendine ait bir dünya var, atlar da bu dünyanın parçası. İnsanların yerinden yurdundan olması ne kadar acıysa, atların sürgün edilmesi de o kadar acı" ifadesini kullanmıştı

"ŞİMDİ ANCAK 100 AT YAŞIYOR"

Atların İSPARK ahırında bakımsız olduklarını ifade eden Çekiç, 'Üstelik Büyükada'daki İBB İSPARK ahırına götürülmek, atların felaketi oluyor. Bunu geçen sene gördük. İBB, Heybeliada ve Burgazada atlarının neredeyse hepsini satın aldı, 2020'nin Şubat ve Mart aylarında onları Büyükada'daki ahıra götürdü, Heybeli ve Burgaz ahırlarının çoğunu yıktı. Büyükada İBB ahırında atların hareket edeceği bir alan yok. Atlar zincirle bağlı tutuldukları ahırlardan 1 yıldır dışarı çıkarılmıyor. Şu anda Büyükada'daki İBB ahırı modern bir hapishane gibi. Fayton yok, ama atlar özgür değil, hapis orada. Büyükada İSPARK ahırında hapsedilmekten, sevgisizlikten, insansızlıktan yüzlerce at öldü. 2019'un sonunda Adalar ilçesinde 1700'den fazla at vardı. Şimdi ancak 100 at yaşıyor. 845 at ise İBB tarafından Ada dışına gönderildi. Hiçbir denetim uygulanmadı. Atların nereye gönderildiğini bile İBB açıklamadı. Bu yüzden, kalan son atların Büyükada'daki İBB ahırına götürülmesini istemiyoruz. İBB'nin üst düzey yetkilileriyle vaat ettiği yeni, atlara layık ahırlar yapılmadan, buradaki ahırlar yıkılmamalı" demişti.

BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI
BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI
BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI
BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI
BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI
BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır "Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı         
13:58
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın         
12:35
Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi         
11:54
Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir         
11:46
Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu         
10:50
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor         
09:40
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı         
09:23
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 14:23:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BURGAZADA'DA AHIRLAR İBB TARAFINDAN YIKILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei