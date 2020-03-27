Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü - Son Dakika

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Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü
12 dakika önce
Burgazada'da kaçak ahırların yıkımından sonra ahırlarda kalan atlar, gemi ile Büyükada'daki İBB ahırlarına götürüldü.
Burgazada'da kaçak ahırların yıkımından sonra ahırlarda kalan atlar, gemi ile Büyükada'daki İBB ahırlarına götürüldü. Atların gemi ile götürülmesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Adalar'daki ruam karantinası geçtiğimiz günlerde sona ermiş ve Burgazada'da bulunan kaçak ahırların yıkımına başlanmıştı. Yıkımın ardından, ahırlarda kalan atlar Büyükada'ya taşındı. Atlar gemiye yüklenerek Büyükada'daki İBB'ye ait ahırlara götürüldü. Atların gemi ile Büyükada'ya taşınması cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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