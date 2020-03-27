Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü - Son Dakika

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Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü
6 saat önce
Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü Burgazada'da kaçak ahırların yıkımından sonra ahırlarda kalan atlar, gemi ile Büyükada'daki İBB ahırlarına götürüldü.
Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü
İSTANBUL - Burgazada'da kaçak ahırların yıkımından sonra ahırlarda kalan atlar, gemi ile Büyükada'daki İBB ahırlarına götürüldü. Atların gemi ile götürülmesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Adalar'daki ruam karantinası geçtiğimiz günlerde sona ermiş ve Burgazada'da bulunan kaçak ahırların yıkımına başlanmıştı. Yıkımın ardından, ahırlarda kalan atlar Büyükada'ya taşındı. Atlar gemiye yüklenerek Büyükada'daki İBB'ye ait ahırlara götürüldü. Atların gemi ile Büyükada'ya taşınması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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