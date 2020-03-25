Burgazada'da kaçak ahırların yıkımı başladı - Son Dakika

Adalar'da ruam karantinasının sonlanmasıyla Burgazada'da kaçak ahırların yıkımına başlandı. Yıkımı gerçekleştiren ekip ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.



Adalar'da geçtiğimiz Aralık ayında 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından 3 ay karantina süreci başlatılmıştı. Daha sonra atların faytonların sürülmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve kaçak ahırların yıkılacağı belirtilmişti. Karantina sürecinin bitmesiyle kaçak ahırların yıkımına başlandı. Burgazada'da kaçak ahırların bulunduğu bölgeye gelen zabıta ve güvenlik ekipleri ahır sahiplerine yıkım yapılacağını bildirdi.



İBB, faytonların 300 bin TL, atların her birinin 4 bin TL bedelle satın alınacağını açıklamıştı. İBB tarafından satın alınan atlar, Büyükada'daki ahırlara yerleştirilirken Burgazada'da bazı at sahipleri atlarına kendileri bakacaklarını belirterek satmak istemedi. Kaçak 3 ahırın yıkımı ise ertelendi.



Burgazada'da satılmayan 15 atın bulunduğu 3 kaçak ahır dışındaki ahırlar bugün iş makineleriyle yıkıldı. Atların adadan gitmesini istemeyen bazı Burgazadalı vatandaşlar da yıkımı izledi. Burgazada sakini bazı kişiler yıkım anında gözyaşlarını tutamadı. Yıkım ekibi ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. - İSTANBUL