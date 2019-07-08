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Burgazada'da kıyı temizliği

2 saat önce

Burgazada'nın kıyılarından toplam 45 kilogram atık toplandı.

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Burgazada'nın kıyılarından toplam 45 kilogram atık toplandı.

Burgazada kıyıları temizlendi. Aras Kargo'nun kurduğu 'Doğa Dostu Araslar' platformu, Samsun'dan sonra bu yılın ikinci kıyı temizliğini Burgazada'da yaptı. Daha önce de Büyükada ve Kınalıada kıyılarını temizleyen Aras Kargo çalışanları, Burgazada'da 9 kilogram kağıt, 22 kilogram plastik, 10 kilogram metal ve 4 kilogram cam atık toplayarak, toplam 45 kilogram atığın denize karışmasını önledi ve bu sayede 212 LT su, 308 KWH enerji, 13 kg hammadde ve 0,4 LT petrol tasarrufu sağladı.

Doğa Dostu Araslar, TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) ile şimdiye kadar, İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Burgazada kıyılarını temizledi. Kıyılardan 1,5 tondan fazla plastik, 1 tona yakın cam, 333 kilogram metal ve 169 kilogram kağıt atık toplayan gönüllü Aras Kargo çalışanları, toplamda 3 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdı. Ayrıca atıklar nedeniyle oluşan görüntü kirliğinin de önüne geçerek, kıyılardaki yaşam kalitesinin artırılmasına destek oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
Aras Cargo, Güncel
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