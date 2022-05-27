Burgazada'da kıyıya toprak dökülerek dolgu yapıldı - Son Dakika
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Burgazada'da kıyıya toprak dökülerek dolgu yapıldı

27.05.2022 22:52

Burgazada'da kıyıya toprak dökülerek dolgu yapıldı Kıyıda dolgu yapılan alan havadan görüntülendi Burgazada'da teknelerin ve kayıkların çekildiği deniz kıyısına toprak ve mıcır dökülerek dolgu yapıldı.

Burgazada'da kıyıya toprak dökülerek dolgu yapıldı

Kıyıda dolgu yapılan alan havadan görüntülendi

İSTANBUL - Burgazada'da teknelerin ve kayıkların çekildiği deniz kıyısına toprak ve mıcır dökülerek dolgu yapıldı. Gece saatlerinde yapılan dolgunun kim tarafından yapıldığı henüz tespit edilemezken, teknelerin rahat bir şekilde kıyıya çekilebilmesi için dolgunun yapıldığı iddia edildi. Deniz kıyısına yapılan dolgu havadan görüntülendi.

Burgazada'da vatandaşların teknelerinin ve kayıklarının çektiği deniz kıyısına geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde dolgu yapıldı. Kıyıdan yaklaşık 4 metre açıklığa kadar toprak ve mıcır dökülerek dolgu yapıldığı görüldü. Dolgunun kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz tespit edilemedi. Çevre halkı teknelerini alana daha rahat şekilde çekmek isteyen kişiler tarafından dolgunun yapılmış olabileceğini iddia etti. Kimileri ise denizden kokuların yayıldığını iddia ederek dolgunun kokuları engellediğini belirtti.

Oğuzhan Daşdemir, "Kıyı şeritlerinin molozla ya da pislikle doldurulmasını istemiyoruz. Kıyı şeritlerinin olduğu gibi kalmasını istiyoruz. Çevre mühendislerinin gelip orada müdahale etmelerini istiyoruz. Eğer doldurulacaksa kamu görevlilerinin ve çevre yetkililerinin gelip müdahale etmesini istiyoruz. Herhangi başıboş insanların doldurmasına karşıyız. Gece geç saatlerde doldurmuşlar. Üstlerine de mıcır dökmüşler. Buna bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz. Kıyı şeridi halkındır halkın kalacaktır" dedi.

Kıyıya toprak ve moloz dökülerek dolgu yapılan alan dron ile görüntülendi.

Burgazada'da kıyıya toprak dökülerek dolgu yapıldı
Burgazada'da kıyıya toprak dökülerek dolgu yapıldı
Burgazada'da kıyıya toprak dökülerek dolgu yapıldı
Burgazada'da kıyıya toprak dökülerek dolgu yapıldı

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Kaynak: İHA

Burgazada, Güncel, Son Dakika

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