Son Dakika Haberleri: Burgazada'da korkutan orman yangını
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Burgazada'da korkutan orman yangını

54 dakika önce

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangın söndürüldü. Buagazada'da saat 14.00 sırlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanın tahrip olduğu düşünülürken, çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:05 Kaynak: İHA
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