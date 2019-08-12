Son Dakika Haberleri: Burgazada'da orman yangını kontrol altına alındı
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Burgazada'da orman yangını kontrol altına alındı

1 saat önce

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için seferber olan ada halkı şişelerle su taşıyarak yanan yerlere müdahale ettiler. Yaklaşık 10 dönümlük alanın tahrip olduğu yangın kontrol altına alındı. Burgazada'da saat 14.00 sırlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangını söndürmek isteyen vatandaşlar da seferber oldu. Gerek ada halkı gerekse plajda denize giren vatandaşlar su doldurdukları şişeler ile yanmanın devam ettiği bölgelerde müdahalelerde bulunarak itfaiyeye yardımcı oldu. Yangın müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanın tahrip olduğu belirlendi.
(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 05:05 Kaynak: İHA
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