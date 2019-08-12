Son Dakika Haberleri: Burgazada'da yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Drone görüntüleri
Son Dakika Güncel Haber

Burgazada'da yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Drone görüntüleri

1 saat önce

Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına, Adalar itfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan müdahale edildi.
Bir kısım itfaiye ekibi de Maltepe'den gemiyle adaya gelerek, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan ve rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar da itfaiye aracından su doldurdukları bidonları, yanan ormanlık alana dökerek soğutma çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağladı!
Suriye'nin kuzeyinde halk, PKK/YPG'ye karşı ayaklandı! Gözaltılar var Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, sınırda incelemede bulundu Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 20:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burgazada'da yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Drone görüntüleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]