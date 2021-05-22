Burger canavaları için...

1) EKMEĞİ ÇOK MEŞHUR

Zula, İstanbul

Şehrin en sevilen burgercilerinden biri... Klasik burgeri bile dillere destan; çedar, karamelize soğan, turşu relish ve trüflü mayonez koyuyorlar. Kendi yaptıkları tereyağlı brioche ekmekleriyse en az burgerleri kadar meşhur. 10 jüri üyesinin 8'inden oy aldı. 12.00-21.45 arasında hizmet veriyor. (0533) 148 79 90

2) BALLI HAMBURGERİ GÖZDE

The Grungy, İstanbul

Teşvikiye'nin sevilen burgercisi The Grungy'de keçi peynirli, füme etli ve ballı hamburgerler çok popüler. Tek köfteyle yetinmeyeler içinse çift köfte seçeneği var. Bengi Kurtcebe öneriyor. 12.00-21.00 arasında hizmet veriyor. thegrungy.com

3) SOSLARIYLA FARK YARATIYOR

Akali, İstanbul

Özge Samancı "Akali'de benim için cazip olan soslar; avokado kreması, jalapeno mash, patlıcan remoulade, trüf salsa... Patates kızartması da çok lezzetli" diyor. 12.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. (0212) 227 42 42

4) BURGERDE KONYA KÜFLÜSÜ...

Primitif, İstanbul

Çiğdem Seferoğlu "Konya küflüsünün bir burgerin lezzetini nasıl arşa çıkaracağını ve çıtır tavuğu kurutmadan nasıl efsanevi bir burger yapılabileceğini gösteriyorlar" diyor. 12.00-22.00 arası hizmet veriyor. (0541) 637 68 85

5) TEK KATLI DA VAR, İKİ KATLI DA...

J. Burger (Jumbo Burger), İstanbul

Bir Cadde klasiği... Eggburger, Şarkburger, Beefburger gibi pek çok çeşit dışında özel iki katlı hamburgerleri var. 'Garip' görünümlü mayonez ve salça soslarıyla kibrit patatesleri de ünlü. Osman Serim ve Mehmet Yaşin'in önerisi. 12.00-23.00 arasında açık. (0216) 369 49 70

6) ÇEDAR VE KAVURMA

Biber Burger, İstanbul

Üç kat çedar peyniri ve kavurmalı burgerleri Jetlag Burger herkesin dilinde... Dilistan Shipman "Sütlü brioche ekmeğiyle servis ediyorlar, çeşitleri bol" diyor. 11.00 - 00.00 arasında hizmet veriyor. (0212) 236 19 16

7) LEZZETİ DAMAKTA KALIYOR

Snob Street, İstanbul

Özge Samancı "Brioche ekmeği çok lezzetli. Tatlı relish sos, karamelize soğanlı Classic Burger'lerinin lezzeti damakta kalıyor" diyor. 12.00-22.45 arasında hizmet veriyor. (0216) 359 79 99

8) ANKARA'NIN GÖZDESİ

Etmanyak Burger & Sosis, Ankara

İşletme her hafta farklı burgerler sunuyor. Tamamen dana ve kuzu etinden... Mekanın önünde kuyruklar oluyor. 11.45-20.00 arasında hizmet veriyor. (0312) 426 85 58

9) ÖZEL REÇETELER...

Padre, İstanbul

Ekmekleri ve köfteleri özel reçeteyle hazırlanıyor. Ballı mayonez, turşu ve karamelize soğanları el yapımı... Refika Birgül öneriyor. 12.00-22.00 arasında hizmet veriyor. (0212) 265 38 83

10) BODRUM'DA OLANLARA...

Ox Wine & Burger, Bodrum-Muğla

Sekiz farklı hamburger seçeneği sunan Ox Wine & Burger, Bodrum'daki burgerseverleri cezbediyor. Çağdaş Ertuna'nın da favorisi. 12.30-23.30 arasında hizmet veriyor. (0252) 313 30 25

VEGANLAR İÇİN...

Hazer Amani'nin mekanı Fireroom'da Hulk Vegan adlı bir burger var; falafel köftesi, pancarlı humus, marul, taco kıtırı, lahana turşusu, jalapeno biberi ve tahin pesto sosla hazırlanıyor. İstanbul'daki mekan 12.00-20.00 arasında hizmet veriyor. (0212) 328 28 58

Mr. Hamza'nın Napolitan Vegan Burger'i de denenmesi gerekenler arasında. Bol sarımsaklı Napoliten sos, sotelenmiş mantar, karamelize soğan, biber ve falafel köftesini buluşturan bir lezzet. İstanbul'daki mekan 11.00-00.00 arasında hizmet veriyor. (0212) 346 07 58