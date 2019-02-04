Burger King, Big Mac İsminin Telifini Kaybeden Mcdonald's'ı Fena Trolledi

Amerika'daki pek çok hazır yemek zinciri, agresif sosyal medya kampanyası yürütüyor. Türkiye'de şubesi bulunmayan firmalar bile sosyal medyada tanınır hale geldi.Öte yandan Burger King, en büyük rakibi olan McDonald's'a saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Üstelik bu defa ellerinde çok da iyi bir koz var. McDonald's, İrlanda'daki bir hazır yemek zinciri ile mahkemelik olduktan sonra, ikonik hamburgerinin telif hakkını kaybetti.İsveç Burger King ekibi de bunun üzerine özel bir menü hazırladı. Menü, Big Mac olmayan hamburgerlerden oluşuyor.Menüdeki hamburgerlerin isimleri, hamburgerleri oldukça net anlatıyor. Menüdeki beş "Big Mac olmayan" hamburger şunlar:Big Mac gibi, ama gerçekten büyükBig Mac gibilerin Kralı, ama daha sulu ve lezzetliBig Mac'in olmayı dilediği burgerBig Mac dışında her şeyBig Macimsi ama tabii ki ateşte pişmişBu ürünlerin hiçbiri yeni ürünler değil. Hepsi de var olan hamburgerlerin yeni, Big Mac olmayan isimlere sahip versiyonları.Daha önce de McDonald's'ı trolleyen Burger King, Stephen King'in romanından uyarlanan IT filminin öncesinde "Ana fikir asla palyaçoya güvenme." yazan bir reklam paylaşmıştı.McDonald's karşılık verecek mi, verecekse nasıl bir karşılık hazırlığı içerisinde, tüm bunları zamanla göreceğiz.