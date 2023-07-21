Burger King müdür yardımcısı, çöpten çıkardığı patatesleri sattığı iddiası üzerine işten kovuldu - Son Dakika
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Burger King müdür yardımcısı, çöpten çıkardığı patatesleri sattığı iddiası üzerine işten kovuldu

21.07.2023 13:15

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Burger King şubesinde müdür yardımcısı Jamie Major, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı iddialarından sonra firma tarafından işten çıkarıldı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Burger King şubesinde müdür yardımcısı Jamie Major, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı iddialarından sonra firma tarafından işten çıkarıldı. Suçlamalar kanıtlanırsa Major, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

GENEL MERKEZDEN ŞİKAYET GELDİ

New York Post'un haberine göre, 9 Temmuz'da Union Polis Teşkilatı polisleri, şikayet üzerine Güney Carolina'daki Burger King'e gitti. Burger King çalışanlarına bağıran ve hakaret eden iki kadın, polisin sakinleşme çağrılarına uymadıkları için gözaltına alındı. Ancak daha sonra Burger King Genel Merkezi polisi arayarak, çalışanları Major'ın, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığını bildirdi.

İŞTEN ÇIKARILDI

Gözaltına alınan Major, 20 bin dolar kefaleti ödendikten sonra serbest bırakıldı. Burger King, New York Post'a yaptığı yeni açıklamada ise Major'ın yerel yönetim tarafından işten çıkarıldığını ve söz konusu olayı kınadıklarını belirtti.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Burger King'in şirket temsilcisi, iddiaların markanın kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışına ters olduğunu kaydetti. Suçlamalar kanıtlanırsa, Major 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Burger King müdür yardımcısı, çöpten çıkardığı patatesleri sattığı iddiası üzerine işten kovuldu - Son Dakika


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