Burhan Amca dışarıya çıkmanın sevincini yaşadı: "Hürriyetine kavuşmuş gibi oluyorsun" - Son Dakika
Son Dakika Genel Burhan Amca dışarıya çıkmanın sevincini yaşadı: 'Hürriyetine kavuşmuş gibi oluyorsun' - Son Dakika

Burhan Amca dışarıya çıkmanın sevincini yaşadı: "Hürriyetine kavuşmuş gibi oluyorsun"

6 saat önce

Burhan Amca dışarıya çıkmanın sevincini yaşadı: "Hürriyetine kavuşmuş gibi oluyorsun" -Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini verirken sergilediği nezaketle tanınan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen izin çerçevesinde, Mersin'deki kızının...

Burhan Amca dışarıya çıkmanın sevincini yaşadı: "Hürriyetine kavuşmuş gibi oluyorsun"

- Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini verirken sergilediği nezaketle tanınan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen izin çerçevesinde, Mersin'deki kızının evinde site bahçesine inerek güneşin, çiçeklerin ve kuş cıvıltılarının tadını çıkardı

MERSİN - Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini verirken sergilediği nezaketle tanınan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen izin çerçevesinde, Mersin'deki kızının evinde site bahçesine inerek güneşin, çiçeklerin ve kuş cıvıltılarının tadını çıkardı. Günler sonra dışarıya çıkmanın sevincini yaşayan Burhan amca, "Bir nevi hürriyetine kavuşmuş gibi oluyorsun" dedi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini iletirken naifliğiyle Türkiye gündemine oturan ve gönüllerde taht kuran Burhan Kılıçkını, tedavi için geldiği Mersin'de, kızının evinde site bahçesine inerek, iznin keyfini çıkardı.

Şeker hastalığı nedeniyle bacağındaki 4 damarı yüzde 100 tıkalı olan Burhan amca, Mersin'de bypass ameliyatı olmasının ardından ayağındaki yaranın tedavisine başlanmıştı. Tedavisi halen devam eden Kılıçkını, korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaşadığı sitenin bahçesine bile inemiyordu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmesinin ardından Burhan amca da kızının merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesindeki evinde site bahçesine inerek yürüyüş yaptı.

Site bahçesinde ardından kızı Deniz Öztaş (33), damadı Şehmuz Öztaş ve torunlarıyla keyifli anlar yaşayan Burhan amca, ayağındaki yaraya rağmen, çiçeklerle ve ağaçlarla bezeli bahçede yürüteciyle yürüdü. Maskesi ve sosyal mesafeye dikkat ederek yürüyen Burhan amca, torunlarıyla da sohbet etti.

"Hürriyetine kavuşmuş gibi oluyorsun"

Kılıçkını, yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, günler sonra dışarıya çıkmanın verdiği sevinci paylaştı. Dışarıya çıkmanın verdiği mutluluğu, "Bir nevi hürriyetine kavuşmuş gibi oluyorsun" sözleriyle dile getiren Burhan amca, "Evin içinde hapis gibi kalmaktansa kapının önünde oturuyorsun, geleni gideni görüyorsun. İnsanın sıkıntılarını gideriyor. Ama dört duvar içinde kapalı olunca ruhen sıkılıyor insan. 65 yaş üstüne biraz müsamaha gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bunu lütfen devam ettirsinler" diye konuştu.

"İnsanları, doğayı görünce bütün sıkıntıların gidiyor"

Bu sürecin bir gün biteceğini vurgulayan Kılıçkını, doğayı, çiçekleri çok sevdiğini, kendisinin de Ordu'da çiçek yetiştirdiğini söyleyerek, "Doğayı, çiçekleri sevmek, güzel yerde yaşamak, kuşların cıvıl cıvıl ötüşü çok güzel. Ruhun açılıyor. Sağlık Bakanlığı, 'Yaşlılara biraz izin verelim de bir-iki saat gezip dolaşsınlar, içindeki sıkıntıları atsınlar' diye karar verdi. Bu çok güzel bir şey. Dışarıda olmak ne kadar güzel bir şey. Ama evin içinde hiçbir şey göremiyorsun, bir tek kendini ve karşındaki duvarı görebiliyorsun. Dışarıdaki doğayı göremiyorsun. İnsanları, doğayı görünce bütün sıkıntıların gidiyor, ferahlığa kavuşuyorsun. Sağ olsunlar 65 yaş üstüne müsamaha gösterdiler birkaç saat, o da yetiyor" ifadelerini kullandı.

Çiçeklere bayıldığını da vurgulayan ve kendisinin de yetiştirdiğini, İstanbul'dan annesine çiçekler getirdiğini anlatan Burhan amca, Anneler Gününe de değinerek, "Dünyanın en güzel, kutsal bir gününe nasip ettik bugün. Allah bu günleri herkese nasip etsin. Tüm anneler kutsaldır, tüm annelerin günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara önerilerde de bulunan Burhan amca, "Pek fazla güneşte dolaşmasınlar. Dostlarıyla buluşsunlar, sohbet etsinler" dedi.

"Memleketimi çok özledim"

Memleketi Ordu'yu özlediğini de söyleyen Kılıçkını, "Memleketimi çok özlüyorum. Ordu'nun serin ve soğuk havası olduğu için doğasını çok seviyorum. Her yeri yemyeşil. Kaldığım yer Taşbaşı semtinde sağımda, solumda her türlü meyve ağacı var. Bu ağaçların her birinin yaprağında ayrı ayrı kokusu var. Ziyaret etmek için gitmek isterim. Bir özlem, bir hasret var; tekrar doğduğum yere dönüş yapmak isterim" diye konuştu.

Burhan Amca dışarıya çıkmanın sevincini yaşadı: Hürriyetine kavuşmuş gibi oluyorsun

Altınordu, Mersin, Zabıta, Ordu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 03:54 Kaynak: İHA


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