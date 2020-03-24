Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikametlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlardan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada ilgi görüyor.

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde yaşayan Burhan Kılıçkını, kendileri için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu arayarak yardım istedi.

Eve gelen zabıta ekiplerinden ihtiyaçlarının karşılanması için bazı taleplerde bulunan Burhan Kılıçkını'nın o anları izleyenleri duygulandırırken, zabıta ekiplerince kayda alınan görüntüler ise sosyal medyada ilgi gördü.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen taleplerin zabıta ekiplerince karşılandığı belirtildi.

Belediyenin koronavirüs salgınının başladığı ilk andan bu yana çalışmalarına aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, şehirde tüm dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerinin Altınordu Kaymakamlığı himayesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na da önemli katkılar sunduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Oluşturulan destek grubuna gelen talepleri değerlendiren Altınordu Belediyesi zabıta personeli bu talepleri özverili bir şekilde yerine getiriyor. Altınordu'da yaşayan ve yasak sebebiyle evinden çıkamayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını vefa grubunu arayarak ihtiyaçlarının giderilmesi için talepte bulundu. Kapısına kadar giden Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri burada Kılıçkını'nın taleplerini tek tek not alarak yerine getirdi."