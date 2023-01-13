Burhan Çaçan'ın cenazesinde konuşan Nuri Alço: Doktor anjiyo istedi, Burhan 'salı' dedi

Florya'daki evinde hayatını kaybeden Türk Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan (62) için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra, Nuri Alço, Selami Şahin ile Ferhan Toprak'ın aralarında bulunduğu sanat camiasından isimler katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burhan Çaçan'ın cenaze namazı, cuma namazından sonra kılındı. Camide Burhan Çaçan'ın cenazesinin yanı sıra 3 farklı cenaze daha vardı, cami avlusunda yoğunluk oluştu. Burhan Çaçan için kılınan cenaze namazı sonrasında naaşı Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

NURİ ALÇO: DOKTOR ANJİYO YAPALIM DEDİ, BURHAN SALI DEDİ

Cenazeye katılan Oyuncu Nuri Alço "Burhan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok gençti. Biraz ihmalkardı, aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan'a muayenede 'Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım' dedi. Burhan da 'Salı yapalım' dedi. Doktor bey 'Salı değil yarın yapalım' dedi. Akşamında da evde gidiyor" dedi.

SELAMİ ŞAHİN: BÖYLE BİR SON DURAKTA BULUŞMAK ÇOK ACI

Müzisyen Selami Şahin de "Çok eski dostum, birlikte çok şarkı okuduk. Biz çok buluşurduk, yemek yerdik gezerdik. Benden de çok beste okudu. Kalbi yüreği çok güzel insan" diye konuştu. Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ise "Çok ortak anımız vardı. Unkapanı İMÇ'de yan yana birlikteydik albümler yaparken, şarkıları hazırlarken saatler boyunca bazen sabaha kadar olduğumuz anlarımız çoktur. Acılı kederli neşeli günlerinde beraber olmuşuzdur. Böyle bir son durakta buluşmak çok acı" dedi.

FERMAN TOPRAK: BİR DEVİR DAHA KAPANDI

Müzisyen Ferman Toprak ise, "Benim hayatımda yeri çok büyüktü. İstanbul'a gelip, albüm yapma döneminde birlikte karar almıştık. Erken terk etti bizi. Vefatından bir saat sonra beni arayıp söylediler, ben inanmadım hala da inanmıyorum. Bir devir daha kapandı, Burhan Çaçan dönemi kapandı" diye konuştu.