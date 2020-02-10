Burhan Doğançay'a ait Versace Kızı isimli tablo icralık oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Burhan Doğançay'a ait Versace Kızı isimli tablo icralık oldu - Son Dakika Ekonomi

Burhan Doğançay'a ait Versace Kızı isimli tablo icralık oldu

6 saat önce

Ünlü ressam Burhan Doğançay'ın Akrilik ve Kolaj çalışması ile yaptığı 350 bin TL değerindeki Versace Kızı isimli 1 adet tablo icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.

Burhan Doğançay'a ait Versace Kızı isimli tablo icralık oldu, System.String[]

Ünlü ressam Burhan Doğançay'ın Akrilik ve Kolaj çalışması ile yaptığı 350 bin TL değerindeki Versace Kızı isimli 1 adet tablo icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 350 bin TL değerindeki akrilik ve kolaj çalışması olan 1 adet tablo 175 bin TL başlangıç fiyatıyla açık arttırma usulü ile icradan satışa çıkacak. 27 Şubat 2020 tarihinde saat 10.20'de satışa çıkacak olan tablo değeri ve çalışması ile de dikkat çekiyor. Satışa çıkacak olan tablo da okunan imzadan tablonun, Burhan Doğançay'a ait olduğu ifadesi de şartname de yer alıyor. 134x134 cm boyutlarındaki tablo, tuval üzerine akrilik ve kolaj olarak yapılmış olup, Doğançay'in afiş serilerini çağrıştırıyor. Şartname de ayrıca, rulo efektleri ve aynı kadın porte fotoğrafının tekrar edildiği bir kompozisyona sahip olan tablonun, sanatçının 1980'lerin ortasından itibaren yöneldiği tuval yüzeyine eklenen materyallerle oluşturduğu kolaj örneklerinden biri olduğu anlaşılmaktadır ifadesi de yer alıyor. Tablonun 'Cem ve Mine'ye notuyla 2001 yılında koleksiyona dahil edildiği görülüyor.


İcra uzmanı Caner Çakı, değerli bir tablonun icradan satılacağını belirtti. Çakı, "2009 yılında 2 milyon 200 bin TL'ye satılan 'Mavi Senfoni' adlı eseriyle yaşayan en pahalı Türk ressamı unvanını taşıyan Doğançay tarafından yapılan, Art galerisi bünyesinde 2016 Contermporary İstanbul sergisinde yer aldığını öğrendiğimiz, 'Versace Kızı' adlı bu eserin değeri, 350 bin TL olarak belirlenmiş. Tablo icradan satılacağı için 350 bin TL'nin yarı fiyatı olan 175 bin TL'ye açık arttırmaya çıkacak" dedi.


Türkiye'de En pahalı Esere imzasını atan Burhan Doğançay kimdir?


11 Eylül 1929 İstanbul'da doğan ve 16 Ocak 2013 yılında vefat eden Burhan Cahit Doğançay, Türk fotoğrafçısı ve ressam. Doğançay esasen, yarım asır boyunca dünyanın muhtelif şehirlerinde izlediği duvarları sanat eserlerine entegre etmesiyle tanınmış. En ünlü tablosu olan Mavi Senfoni, 2009 yılında Murat Ülker tarafından 2,2 milyon TL'ye alınmıştı. Sanat Eğitimini de Académie de la Grande Chaumire'de aldı. - İSTANBUL

Burhan Doğançay, Versace, Ressam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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