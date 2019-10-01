Son Dakika Haberleri: Burhan Felek Anadolu Lisesi'nden taşınan öğrenciler eğitime başladı
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Burhan Felek Anadolu Lisesi'nden taşınan öğrenciler eğitime başladı

14 dakika önce

- Burhan Felek Anadolu Lisesi'nden taşınan öğrenciler eğitime başladıİSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremin ardından hafif hasarlı olduğu tespit edilen Üsküdar'daki Burhan Felek Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri tarihi binada ve...

- Burhan Felek Anadolu Lisesi'nden taşınan öğrenciler eğitime başladı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremin ardından hafif hasarlı olduğu tespit edilen Üsküdar'daki Burhan Felek Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri tarihi binada ve okulun hemen karşısındaki Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki eğitimlerine başladı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde iki gün arayla meydana gelen iki deprem vatandaşlar arasında paniğe neden olmuş, büyüklüğü 5,8 olarak ölçülen depremin ardından 29 okulda hafif ve ağır hasar tespit edilmişti. Üsküdar'daki tarihi Burhan Felek Anadolu Lisesi'nde de hafif hasar tespit edilmiş, bu okulda eğitim gören öğrencilerin hangi okula taşınacağı dün İstanbul Valiliği tarafından açıklanmıştı. İşte bu program doğrultusunda Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı, aynı bahçede bulunan okula ait tarihi binaya, bir kısmı ise okulun hemen karşısındaki Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geçici olarak eğitimlerine başladı. Burhan Felek Anadolu Lisesi'ne ait boşaltılan bina ve hemen arkasında kalan tarihi bina ile, okulun karşısındaki Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi havadan görüntülendi.

Burhan Felek Anadolu Lisesi'nden taşınan öğrenciler eğitime başladı

Anadolu Lisesi, Burhan Felek, İstanbul, Üsküdar, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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