Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır - Son Dakika

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Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Cüneyt Çakır'ın konuşması İSTANBUL - Cüneyt Çakır, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:21 Kaynak: AA
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