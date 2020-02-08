Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır - Son Dakika

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Cüneyt Çakır'ın konuşması İSTANBUL - Cüneyt Çakır, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Cüneyt Çakır'ın konuşması İSTANBUL - Cüneyt Çakır, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır

Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek, Cüneyt Çakır, Atletizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:21 Kaynak: AA
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