Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Son Dakika

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Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:59 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.
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