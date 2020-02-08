Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Son Dakika

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

Mehmet Kasapoğlu, Burhan Felek, Atletizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:59 Kaynak: AA
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