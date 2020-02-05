Burhan Felek Atletizm Stadı, 8 Şubat Cumartesi günü açılacak

Yenileme çalışmaları sona eren Burhan Felek Atletizm Stadı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Şubat Cumartesi günü açılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda yenileme çalışmalarının sona erdiği ve açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı aktarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada Burhan Felek Atletizm Stadı'nın, tüm sporseverlere ve İstanbullular'a hayırlı olmasını dileyerek, "Sporun içinden gelen birisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada bize olan desteği ve vizyonu çok önemli. Atletizmdeki tesisleşmemizde de pek çok branşta olduğu gibi ciddi bir seviyeye ulaştık. 2002 yılında 12 olan atletizm pisti sayısı 2020'de 56'ya ulaştı. Atletizm branşında tesisleşmede yüzde 466'lık bir artış sağladık." ifadelerini kullandı.

Tesisin 7 gün 24 saat yaşayacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu tesisleri 7 gün 24 saat esasına göre açık hale getirdik. Vatandaşlarımız, günün hangi saatinde spor için müsaitlerse, gidip o zaman spor yapabilecekler. Spor yapmak için zaman bulamıyorum gibi bir mazereti de bu şekilde ortadan kaldırmış olduk. Sonuç olarak tesisleşme ilk adımdı. Hamdolsun son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen sporda tesisleşme devrimiyle eksikler tamamlandı. Şimdi el birliği vererek bu tesisleri doldurma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin özellikleri

Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyircili kapalı tribün de olacak.

Spor kompleksi olma özelliği taşıyan tesiste, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.

Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate salonu, 200 metrekare tekvando salonu, 236 metrekare judo salonu, 232 metrekare temel cimnastik salonu, 80 metrekare pilates, step ve aerobik salonu, 264 metrekare masa tenisi salonu, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonu da bulunuyor.

Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alacak.