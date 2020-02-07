Burhan Felek'e hakemlerden tam not!

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli atletler Alperen Acet, Necati Er ve Ümit Sungur, yenilenen ve yarın açılışı gerçekleştirilecek Burhan Felek Atletizm Stadı'nı gezdi.



Cüneyt Çakır yaptığı açıklamada, hakem derneğinin olması nedeniyle Burhan Felek'te uzun zaman antrenman yaptığını belirterek "Burası evimiz oldu. Burası bizim için çok önemli bir tesis. Çok özlemiştik. Burada çalışan genç arkadaşlarımızı, geleceğin hakemlerini Süper Lig'de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.



