Burhan Felek'e hakemlerden tam not! - Son Dakika
Son Dakika Spor Burhan Felek'e hakemlerden tam not! - Son Dakika Spor

Burhan Felek'e hakemlerden tam not!

6 saat önce

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli atletler Alperen Acet, Necati Er ve Ümit Sungur, yenilenen ve yarın açılışı gerçekleştirilecek Burhan Felek Atletizm Stadı'nı gezdi.

Burhan Felek'e hakemlerden tam not!, System.String[]

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli atletler Alperen Acet, Necati Er ve Ümit Sungur, yenilenen ve yarın açılışı gerçekleştirilecek Burhan Felek Atletizm Stadı'nı gezdi.


Cüneyt Çakır yaptığı açıklamada, hakem derneğinin olması nedeniyle Burhan Felek'te uzun zaman antrenman yaptığını belirterek "Burası evimiz oldu. Burası bizim için çok önemli bir tesis. Çok özlemiştik. Burada çalışan genç arkadaşlarımızı, geleceğin hakemlerini Süper Lig'de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.


Cüneyt Çakır, Burhan Felek, Tarık Ongun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı
Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor FETÖ firarileri, Hakan Şükür'ün dolandırıldığını itiraf etti: Onu dolandıran, bize ne yapmaz? 7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:41 Şarkıcı Zeynep Mansur'un kebap keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:09:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhan Felek'e hakemlerden tam not! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]