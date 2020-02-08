Burhan Felek Stadı kapılarını açıyor!

Gençik ve Spor Bakanı M.Muharrem Kasapoğlu, yenilenme çalışmaları tamamlanan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Burhan Felek Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tesisi gezdi.



'Sembol bir tesis'



Kasapoğlu, "İstanbul ve ülkemiz için çok anlamlı, sembol bir tesisi spor camiamıza kazandırıyoruz. Bu bizim için önemli bir heyecan ve mutluluk. Bu tesis ile yanında bulunan diğer sportif tesisler, buranın tamamen bir spor vadisi olduğunu bizlere gösteriyor. Burhan Felek Atletizm Stadı'nın İstanbul'umuza ve spor camiamıza çok önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum" dedi.



'Ciddi tesisleşme hamlesi'



Tesisin dünya standartlarında olduğunu aktaran Kasapoğlu şöyle devam etti: "Burada yarınların şampiyonlarını yetiştireceğiz. Ülkemizin dört bir tarafında çok ciddi bir tesisleşme hamlesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve güçlü liderliğiyle gerçekleştirdik. En modern tesislerimizle halkımızı buluşturacağız."



B.Felek'te ilk maç



Bakan Kasapoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün açılışı gerçekleştirilecek Burhan Felek Atletizm Stadı'nda diğer spor branşlarının da yapılabileceği salonları gezdi. Kasapoğlu ve Yerlikaya, tesis içinde yer alanda bir salonda masa tenisi oynadı. Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı bugün 15.30'da gerçekleştirilecek.



Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...



