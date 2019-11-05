Burhan Felek vefatının 37. yılında anıldı

"Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan, 72 yıl aktif gazetecilik yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Burhan Felek, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

TGC'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de basının ve sporun gelişmesinde büyük rol oynayan Burhan Felek için ölümünün 37. yılında anma programı düzenlendi.

Felek'in kabri başında düzenlenen anma törenine TGC Başkanı Turgay Olcayto, eski TGC Başkanı Orhan Erinç, TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, Burhan Felek'in yeğeni Okşan Atasoy ve eşi Orhan Atasoy ile kızları Heves Atasoy, TGC üyeleri Metin Özyıldırım, Seraceddin Zıddıoğlu ve Şükrü Disanlı katıldı.

Turgay Olcayto, burada yaptığı konuşmada, "Burhan Felek basınımızın büyük ustalarından biriydi. Çok yönlü bir kimliğe sahipti. Basının hemen her dalında çalıştı. Spordan siyasete, sanata dek yazılar yazarken TGC'nin de kurumsallaşmasına özen gösterdi. Onu bu ölüm yıl dönümünde de saygıyla ve özlem anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orhan Erinç de konuşmasında şunları söyledi:

" Burhan Bey'in yaşamının başlangıcında spor, futbol var. Anadolu Spor Kulübü'nün kurucusuydu. Bugünkü Futbol Federasyonunun, İdman Cemiyetleri İttifakının kurucuları arasındaydı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin kurucularından ve başkanlarından olmuştu. TGC'nin sadece basının sorunlarına yoğunlaşması, politikayla ise sadece basın söz konusu olduğunda ilgilenmesi gerektiğini belirterek bir gelenek oluşturmuştu."