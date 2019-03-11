Burhan Kuzu'nun Acı Günü
1 saat önce
AK Parti'li Burhan Kuzu'nun hayatını kaybeden kardeşi Mustafa Kuzu son yolculuğuna uğurlandı.
AK Parti
'li Burhan Kuzu
'nun hayatını kaybeden kardeşi Mustafa Kuzu
son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti'li Burhan Kuzu'nun Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri eğitimci kardeşi Mustafa Kuzu (63) vefat ett. Mustafa Kuzu için Fatih Camii
'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan
, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver
, Esenler
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
, Bahçelievler
Belediye Başkan Osman Develioğlu
, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, eski milletvekilleri, Türkiye Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan
, gazeteci yazar Rahim Er
, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
ile Kuzu'nun çok sayıda seveni katıldı. Said Arvas
Hocaefendi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Kuzu Edirnekapı'daki aile kabristanına defnedildi. Burhan Kuzu, törenin ardından taziyeleri kabul etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:01 Kaynak: İHA
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