Son Dakika Haberleri: Burhan Kuzu'nun Acı Günü

Burhan Kuzu'nun Acı Günü

1 saat önce

AK Parti'li Burhan Kuzu'nun hayatını kaybeden kardeşi Mustafa Kuzu son yolculuğuna uğurlandı.

Burhan Kuzu'nun Acı Günü, System.String[]
AK Parti'li Burhan Kuzu'nun hayatını kaybeden kardeşi Mustafa Kuzu son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti'li Burhan Kuzu'nun Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri eğitimci kardeşi Mustafa Kuzu (63) vefat ett. Mustafa Kuzu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkan Osman Develioğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski milletvekilleri, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, gazeteci yazar Rahim Er, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ile Kuzu'nun çok sayıda seveni katıldı. Said Arvas Hocaefendi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Kuzu Edirnekapı'daki aile kabristanına defnedildi. Burhan Kuzu, törenin ardından taziyeleri kabul etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

AK Parti, Mustafa Kuzu, Kuzu, Burhan Kuzu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Tehdit: İllet İttifakının Sokaklarda Gezme Şansı Olmayacak Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı

TRT Yine Çok Tartışılacak! İşte Partilere Ayırdıkları Yayın Süresi Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhan Kuzu'nun Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]