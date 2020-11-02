Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

02.11.2020 12:02

Korona virüsten hayatını kaybeden üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüsten hayatını kaybeden üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık iki haftadır gördüğü korona virüs tedavisine yenik düşen üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu Kuzu, için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılanlara yönelik kısa bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Musallada bulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabi Burhan Hoca'mız için değil tüm insanlar geçerli olan bir hüküm. Bunun nerde ne zaman nasıl geleceği belli değil. İzmir'de yaşanan hadise ortada. 80'e yakın vefat bine yakın yaralı var. Bunların hiçbirinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki akıllarından geçmiyordu. Rabbim bizlere iman Kuran üzerine ölmeyi nasip etsin. Burhan Hoca'mız İstanbul Üniversitesi'nde özellikle davasını bilene anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde davasını bilen biri olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencilerle övündü hep. Parlamentoda birlikte yürüdüğümüz yolculuğumuz oldu Cumhurbaşkanlığı danışmanım oldu. Korona virüsle olan mücadelesinde kaybettik. Öncelikle ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

Burhan Kuzu, Koronavirüs, AK Parti, Anayasa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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