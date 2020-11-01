Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

01.11.2020 08:34

Anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Üç dönem AK Parti milletvekilliği yapan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kuzu'nun vefatına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covid-19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Burhan Kuzu'nun vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımı yaptı. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" paylaşımında bulundu. Burhan Kuzu'nun cenazesinin Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulunan ve profesörlük unvanını alan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.

-İHA-

Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Milletvekili, Burhan Kuzu, AK Parti, Anayasa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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