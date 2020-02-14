BURHAN KUZU'YA ZİNDAŞTİ İNCELEMESİ - Son Dakika

İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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