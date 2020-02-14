BURHAN KUZU'YA ZİNDAŞTİ İNCELEMESİ - Son Dakika

BURHAN KUZU'YA ZİNDAŞTİ İNCELEMESİ
6 saat önce
İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:16 Kaynak: DHA
İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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---------Zindaşti arşiv görüntüler
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