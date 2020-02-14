BURHAN KUZU'YA ZİNDAŞTİ İNCELEMESİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURHAN KUZU'YA ZİNDAŞTİ İNCELEMESİ - Son Dakika

BURHAN KUZU'YA ZİNDAŞTİ İNCELEMESİ

6 saat önce

İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BURHAN KUZU'YA ZİNDAŞTİ İNCELEMESİ, System.String[]

İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------Zindaşti arşiv görüntüler


Burhan Kuzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:16 Kaynak: DHA
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