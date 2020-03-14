'Burhan Pazarlama' adıyla bilinen Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel 'Burhan Pazarlama' adıyla bilinen Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

'Burhan Pazarlama' adıyla bilinen Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı

19 dakika önce

'Burhan Pazarlama' adıyla bilinen Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'un vapurlarında kendine has bir şekilde satış yapmasıyla bilinen ve Burhan Pazarlama olarak tanınan Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı.

'Burhan Pazarlama' adıyla bilinen Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul'un vapurlarında kendine has bir şekilde satış yapmasıyla bilinen ve Burhan Pazarlama olarak tanınan Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı. Emirhan Demirhan, cenazede babasının tabutu başında gözyaşı döktü.

İstanbul'un vapurlarında kendine has bir şekilde 59 yıl boyunca satış yaparak Burhan Pazarlama olarak tanınan ve birçok gazete, dergi ve televizyon kanalına haber olan Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı. Demircan için Ataşehir Örnek Mahallesindeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Demircan'ın eşi Hicran Demircan, oğlu Emirhan Demircan, kızı Yeşim Demircan, kardeşi Turan Demircan ile yakınları katıldı. Emirhan Demircan, cenazede babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ağabeyi hakkında konuşan Turan Demircan, "Kendi dalında en büyük pazarlamacıydı Burhan Pazarlama. Bugün Amerika'da Japonya 'da Çin'de ve Türkiye'de tanınmış kişi. Ben kardeşi olarak üzgünüm. Bana göre erken rahmetli oldu ağabeyim. Dostlar sağ olsun" dedi.

Burhan Demircan'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakiben kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedildi.

'Burhan Pazarlama' adıyla bilinen Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:16 Kaynak: İHA
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