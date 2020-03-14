BURHAN PAZARLAMA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURHAN PAZARLAMA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

BURHAN PAZARLAMA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.

Vapur hatlarında satış yaparak Burhan Pazarlama olarak ünlenen Burhan Demircan 71 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Demircan için Ataşehir Örnek Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kardeşi Türkan Demircan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demircan, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kardeşi Turan Demircan 'Ağabeyim bu işi yaklaşık 65 sene yaptı. Senelerdir vapurlarda kaliteli ürünler sattık. Vatandaşlar tanır bizi. Hep güler yüzlüydü. Müşteriye saygıyı, hürmeti eksik etmezdi. Mesleğine çok saygılıydı dedi.

BURHAN PAZARLAMA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:58 Kaynak: DHA
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