"Burhan Pazarlama" son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Burhan Pazarlama' son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

"Burhan Pazarlama" son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şehir Hatları vapurlarında yıllarca çeşitli ürünler satan ve "Burhan Pazarlama" olarak bilinen 71 yaşındaki Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı.

Şehir Hatları vapurlarında yıllarca çeşitli ürünler satan ve "Burhan Pazarlama" olarak bilinen 71 yaşındaki Burhan Demircan son yolculuğuna uğurlandı.

Ümraniye'deki evinde dün gece rahatsızlanarak organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Demircan için, Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Oğlu Emirhan Demircan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazede üzgün olduğu görülen kardeşi Turan Demircan, şunları söyledi:

"Rahmetli olan ağabeyim benim hocam ve beni yetiştiren kişidir. İnsanlara nasıl hitap edeceğimi abim öğretmiştir. Son zamanlarda birden bire rahatsızlandı. Karaciğer yetmezliği vardı. Şehir hatlarında onu tanımayan yoktu. Pazarlamayı o kadar gelişirdi ki, uçakta bile seyyar satıcılık yaptı. Pazarlamacılığın Türkiye'de bir numarasıdır. Ben teşekkür etmeyi bile ağabeyimden öğrendim. Her gece hastanede onu ziyaret ederdim. Ölmeden önce bana, 'hasta olduğumu kimseye söyleme' dedi. Her an ayağa kalkmayı düşünüyordu çünkü yaşamayı çok seviyordu. Allah Rahmet eylesin."

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demircan, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Burhan Pazarlama son yolculuğuna uğurlandı

Ataşehir, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:57 Kaynak: AA
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