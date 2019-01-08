Burhan Sakallı İnönü'yü Ziyaret Etti!

Sakallı, seçim çalışmaları kapsamında geçekleştirdiği İnönü İlçe ziyaretine AK Parti İlçe Başkanlığı ile başladı. AK Parti İnönü İlçe Başkanı Mustafa Gazi Tuncer, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Zeybek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selim Şen ve çok sayıda partili tarafından karşılanana Sakallı burada partililerle bir süre sohbet etti.

İlçe Başkanlığına gerçekleştirilen ziyaret sonrası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret eden Sakallı, Bozkurt'a Kayınpederi Hasan Hüseyin Ulusoy'un vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek baş sağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Büyükşehir belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı İnönü ziyaretinde; ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Sivil Toplum Kuruluşları, kurumları, THK Şube Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Sakallı MHP İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.