Burhanettin Bulut, Covid Vakalarındaki Artışı TBMM Gündemine Taşıdı: "Maske Zorunluluğu Tekrar Getirilecek Midir?" - Son Dakika
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Burhanettin Bulut, Covid Vakalarındaki Artışı TBMM Gündemine Taşıdı: "Maske Zorunluluğu Tekrar Getirilecek Midir?"

19.07.2022 14:24
Burhanettin Bulut, Covid Vakalarındaki Artışı TBMM Gündemine Taşıdı: "Maske Zorunluluğu Tekrar Getirilecek Midir?"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Covid-19’a karşı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte vakalarda artış olduğuna dikkat çekerek, “Koronavirüs günlük vaka sayısı son 1 ayda 15 katına çıkmış, 16 binlerin üzerine yükselmiştir” dedi. Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Son bir ayda 15 katına çıkan Covid vakaları karşısında yeni önlemler almayı düşünüyor musunuz? Toplu taşımada, kapalı ve kalabalık mekanlarda maske zorunluluğu tekrar getirilecek midir” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Covid-19'a karşı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte vakalarda artış olduğuna dikkat çekerek, "Koronavirüs günlük vaka sayısı son 1 ayda 15 katına çıkmış, 16 binlerin üzerine yükselmiştir" dedi. Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Son bir ayda 15 katına çıkan Covid vakaları karşısında yeni önlemler almayı düşünüyor musunuz? Toplu taşımada, kapalı ve kalabalık mekanlarda maske zorunluluğu tekrar getirilecek midir" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Bulut, artan koronavirüs vakalarını TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bulut, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geçtiğimiz ay Omicron'un alt varyantlarından şimdiye kadar en bulaşıcı olduğu tahmin edilen ve hem aşılardan hem de bağışıklıktan kaçma kabiliyetine sahip BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğu uyarısı yaptığına dikkat çekti.

Güçlü ve farklı özelliklerinden dolayı Avrupa'da "endişe verici varyantlar" olarak tanımlanan iki tehlikeli varyantın, yeni bir Covid-19 dalgasını tetikleyeceğinin öngörüldüğünü kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"GÜNLÜK VAKA SAYISI SON 1 AYDA 15 KATINA ÇIKMIŞ, 16 BİNLERİN ÜZERİNE YÜKSELMİŞTİR"

"Ülkemizde pandemi bitmeden 'Vakalar düşüyor, maskeleri de çıkarıyoruz' denilerek virüse karşı bütün önlemlerin kaldırılması, toplumun rehavete sokulmasının faturası ağır olmuştur. Koronavirüs günlük vaka sayısı son 1 ayda 15 katına çıkmış, 16 binlerin üzerine yükselmiştir. Virüse yönelik açıklanan verilerin kapsamının dar, aşılanmanın az olması, günlük test sayısının dahi açıklanmaması, test yapılmaması nedeniyle ülkemizde bulaşın hangi noktada olduğu belirsizliğini korumaktadır. Vaka sayısının okulların açılacağı sonbahara doğru daha da artacağı, Türkiye'nin yeni bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir."

"MASKE ZORUNLULUĞU TEKRAR GETİRİLECEK Mİ?"

Bulut, Sağlık Bakanı Koca'ya şu soruları yöneltti:

-Omicron varyantına karşı geliştirilen aşıların Türkiye'ye getirilmesi yönünde bir çalışma var mıdır?

-Aşılama oranlarını artırmaya yönelik herhangi bir planınız var mıdır?

-Son bir ayda 15 katına çıkan Covid vakaları karşısında yeni önlemler almayı düşünüyor musunuz? Toplu taşımada, kapalı ve kalabalık mekanlarda maske zorunluluğu tekrar getirilecek midir?

-DSÖ, 6 ayın üzerindeki çocukların da aşılanması önerisine paralel olarak okullar açılmadan 12 yaş altı çocukların aşılanması yönünde bir planınız var mıdır?

-Test, günlük vaka ve hasta sayısının günlük olarak açıklanmama gerekçesi nedir?

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

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