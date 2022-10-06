Burhanettin Bulut, 'İş Arıyorum' Diyen AKP Üyesinin Görüntüsünü Paylaştı: "İşsizlik Yok, İş Beğenmeme Var Diyenler Belki Kendi Üyelerine İnanır" - Son Dakika
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Burhanettin Bulut, 'İş Arıyorum' Diyen AKP Üyesinin Görüntüsünü Paylaştı: "İşsizlik Yok, İş Beğenmeme Var Diyenler Belki Kendi Üyelerine İnanır"

06.10.2022 18:07

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Dörtyol’da elindeki dövize “iş arıyorum” yazan yurttaşın görüntülerini paylaşarak “Biz, işsizlik var deyince ‘işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler’ belki kendi üyelerine inanır” diye tepki gösterdi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Dörtyol'da elinde "iş arıyorum" yazılı döviz taşıyan yurttaşın görüntülerini paylaşarak "Biz, işsizlik var deyince 'işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler' belki kendi üyelerine inanır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Dörtyol'da elinde tuttuğu dövize "İşsizim, SSK güvenceli iş istiyorum. AK Parti üyesi 2002-2022" yazan bir yurttaşın görüntülerini paylaştı. Bulut, bugün yaptığı paylaşıma şu notu yazdı:

"İŞSİZLİK YOK, İŞ BEĞENMEME VAR DİYENLER BELKİ KENDİ ÜYELERİNE İNANIR"

"Adana Dörtyol'da elindeki dövizle iş arayan vatandaş, Saray'ın kendi tabanından nasıl koptuğunu açıkça gösteriyor. Biz, işsizlik var deyince 'işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler' belki kendi üyelerine inanır."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhanettin Bulut, 'İş Arıyorum' Diyen AKP Üyesinin Görüntüsünü Paylaştı: 'İşsizlik Yok, İş Beğenmeme Var Diyenler Belki Kendi Üyelerine İnanır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhanettin Bulut, 'İş Arıyorum' Diyen AKP Üyesinin Görüntüsünü Paylaştı: "İşsizlik Yok, İş Beğenmeme Var Diyenler Belki Kendi Üyelerine İnanır" - Son Dakika
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