Burhanettin Bulut: Şehir Hastanelerine Toplam 46 Milyar 662 Milyon TL Ödenecek - Son Dakika
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Burhanettin Bulut: Şehir Hastanelerine Toplam 46 Milyar 662 Milyon TL Ödenecek

20.10.2022 18:42
Burhanettin Bulut: Şehir Hastanelerine Toplam 46 Milyar 662 Milyon TL Ödenecek

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Şehir hastaneleri iliğimizi sömürüyor. 2023'te hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler başlığında şirketlere 18 milyar 946 milyon TL, şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli başlığında 27 milyar 716 milyon olmak üzere toplam, 46 milyar 662 milyon TL ödenecek” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Şehir hastaneleri iliğimizi sömürüyor. 2023'te hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler başlığında şirketlere 18 milyar 946 milyon TL, şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli başlığında 27 milyar 716 milyon olmak üzere toplam, 46 milyar 662 milyon TL ödenecek" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bütçe teklifi içinde şehir hastanelerine ayrılan bütçeye ilişkin açıklama yaptı. Bulut, şehir hastanelerine toplam 46 milyar 662 milyon TL ödeneceğini belirtti. Bulut'un paylaştığı tabloya göre; şehir hastanelerinin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler başlığı için 2022 yılında 8 milyar 177 milyon TL ayrılırken, 2023 bütçesinde bu rakam 18 milyar 946 milyon TL'ye çıkarıldı. Şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli başlığı için 2022 yılında 17 milyar 649 milyon TL ayrılırken, 2023 bütçesinde ise 27 milyar 716 milyon TL 'ye yükseltildi.

Bulut'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Şehir hastaneleri iliğimizi sömürüyor. 2023'te hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler başlığında şirketlere 18 milyar 946 milyon TL, şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli başlığında 27 milyar 716 milyon olmak üzere toplam, 46 milyar 662 milyon TL ödenecek."

Kaynak: ANKA
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