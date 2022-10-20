Burhanettin Bulut'tan Emekli Promosyanlarına Haciz Konusunda "Kanundan Doğan Gerekliliktir" Diyen Nebati'ye: "Emekliden Değil Bankalardan Yana Tavır... - Son Dakika
Üye Girişi

Burhanettin Bulut'tan Emekli Promosyanlarına Haciz Konusunda "Kanundan Doğan Gerekliliktir" Diyen Nebati'ye: "Emekliden Değil Bankalardan Yana Tavır...

20.10.2022 11:28
Burhanettin Bulut'tan Emekli Promosyanlarına Haciz Konusunda "Kanundan Doğan Gerekliliktir" Diyen Nebati'ye: "Emekliden Değil Bankalardan Yana Tavır...

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un bankaların e-haczi olan emeklilerin promosyonlarına el koyduğu iddiasıyla ilgili soru önergesine “Promosyonların haczedilmesi, kanundan doğan gerekliliktir” yanıtını verdi. Bulut, “Bakan Nebati, emekliden değil, bankalardan yana tavır koydu.  Bankaların promosyon haczi için önünde herhangi bir engel kalmadı” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un bankaların e-haczi olan emeklilerin promosyonlarına el koyduğu iddiasıyla ilgili soru önergesine "Promosyonların haczedilmesi, kanundan doğan gerekliliktir" yanıtını verdi. Bulut, "Bakan Nebati, emekliden değil, bankalardan yana tavır koydu.  Bankaların promosyon haczi için önünde herhangi bir engel kalmadı" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, e-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankaların el koyduğuna yönelik iddiaları Meclis gündemine taşımış, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.

Bulut, Nebati'ye "E-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankalar tarafından el konulduğu iddiaları doğru mudur? Kaç emekli vatandaşın promosyonuna el konulmuştur? Kaç vatandaş iade davası açmıştır? Promosyona el koyan bankalar arasından kamu bankaları var mıdır?" sorularını yöneltmişti.

"ALACAKLARININ TAHSİL DAİRESİNCE HACİZ TATBİK EDİLMESİ KANUNDAN DOĞAN BİR GEREKLİLİKTİR"

Bulut'un önergesini yanıtlayan Bakan Nebati, süresinde ödenmeyen amme alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da öngörülen şekillerde cebren tahsil edilmekte olduğunu, cebri takibat işlemlerine ödeme emri tebliğ edilmek suretiyle başlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda bazı mal hak ve alacaklardan 6183 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi özel kanunlarda yer alan hükümlere göre haczi mümkün bulunmayanlar hariç olmak üzere ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili amacıyla amme borçlusunun mal hak ve alacaklarının tahsil dairesince haciz tatbik edilmesi kanundan doğan bir gerekliliktir."

"BANKALARDAN YANA TAVIR KOYDU"

Nebati'nin yanıtını değerlendiren Bulut, "Bazı hukukçular, maaş eklentisi olduğu için promosyona el konulamayacağını savunurken, bazıları ise maaştan ayrı kazanç olduğu için haczedilebileceğini söylüyor. Bakan Nebati, promosyonların haczine yönelik olarak 'kanundan doğan bir gereklilik' yanıtını vererek, emekliden değil, bankalardan yana tavır koydu. Promosyonların, borç batağında hayatını idame etmeye çalışan, ayın sonunu getiremeyen emeklinin cebine girmeden haczedilmesinin iyice önünü açtı. Bankaların promosyon haczi için önünde herhangi bir engel kalmadı" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Ne Oldu Erdoğan, Bağırıp Çağırıyordun Dün. 'Akşam Gel' Dedim, Süt Dökmüş Kediye Döndün. Kimmiş Korkak, Erdoğan Kılıçdaroğlu: Ne Oldu Erdoğan, Bağırıp Çağırıyordun Dün. 'Akşam Gel' Dedim, Süt Dökmüş Kediye Döndün. Kimmiş Korkak, Erdoğan CHP'li Ağbaba, Türkşeker önünde düzenlenen basın açıklamasında konuştu Açıklaması CHP'li Ağbaba, Türkşeker önünde düzenlenen basın açıklamasında konuştu Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut, Nurettin Nebati, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhanettin Bulut'tan Emekli Promosyanlarına Haciz Konusunda 'Kanundan Doğan Gerekliliktir' Diyen Nebati'ye: 'Emekliden Değil Bankalardan Yana Tavır... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:34 Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:15:16. #1.13#
SON DAKİKA: Burhanettin Bulut'tan Emekli Promosyanlarına Haciz Konusunda "Kanundan Doğan Gerekliliktir" Diyen Nebati'ye: "Emekliden Değil Bankalardan Yana Tavır... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement