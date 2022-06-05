Burhanettin Bulut: Türkiye Adım Adım İlaç Krizine Giriyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'nin adım adım ilaç krizine girdiğini öne sürdü. Artan döviz kuru ve ilaç firmalarının zam beklentisi sebebiyle yüzlerce ilacın eczane raflarında bulunmadığını kaydeden Bulut, "İlaç döviz kuru yıl içinden 3-4 kez güncellenmeli, ilaç yokluğunun önüne geçilmeli" dedi.

Mesleği eczacılık olan Burhanettin Bulut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik kriz ve artan döviz kurları nedeniyle eczane raflarında birçok ilacın bulunmadığını belirtti. Türkiye'nin adım adım ilaç krizine girdiğini savunan Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonu, ilaç kurunu yılda bir kez şubat ayında belirliyor. Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 6,2925 TL. Ancak bugün güncel kur, 17,76 TL. İlaç döviz kuru ile reel kur arasında derin bir makas var. İlaç firmaları, ürettiği ve ithal ettiği ilaçları ya hiç getirmiyor ya da çok az getiriyor. Tedaviye yeni giren ilaçların yüzde 80'i, yılda bir kez güncellenen ilaç döviz kuru nedeniyle Türkiye'de bulunmamaktadır.

"KUR, YILDA 3-4 KEZ GÜNCELLENMELİ"

Zam bekleyen firmalar piyasaya az sayıda ilaç sürüyor. Defalarca Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptık ama dinlemediler. İlaç krizi her yıl yaşanmasına rağmen Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin kalıcı bir çözüm getiremedi. Eczane eczane gezen hasta ve hasta yakınları ilaç bulamıyor ve mağdur oluyorlar. İlaç-döviz kuru yıl içinde 3-4 kez güncellenerek ilaç yokluğunun önüne geçilebilir.

"ECZANELERİN EKONOMİK YAPISI BOZULDU"

Eczacıların yaşadığı bir diğer sorun da 13 yıldır güncellenmeyen İlaç Fiyat Kararnamesi. Ülke genelinde 28 bin eczane, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gece gündüz hizmet veriyor. Ekonomik kriz, döviz kurundaki yükseliş, ardı ardına gelen fahiş zamlar, eczanelerin de ekonomik yapısını bozdu. Eczanelerin artan giderler karşısında elektrik, doğal gaz, su, kira gibi sabit işletme masraflarını bile karşılamakta yetersiz kalıyor.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Eczacıların karları, en son 2009 yılında güncellenen İlaç Fiyat Kararnamesi ile belirlendi. İlaç fiyatlarına zam gelmesine rağmen İlaç Fiyat Kararnamesi'nde güncelleme yapılmaması sebebiyle eczanelerin kar marjları giderek düştü. Eczacılar için artık bıçak kemiğe dayandı. Eczacıların dayanacak gücü kalmadı. Darboğaza giren eczanelerde yaşanan ekonomik sorunlar göz önünde bulundurularak bir an önce İlaç Fiyat Kararnamesi güncellenmeli."