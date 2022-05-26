Burhanettin Bulut: Ülke Nüfusunun Yarıdan Fazlasını Yöneten Millet İttifakı Belediyelerine Verilen Destek Sadece Yüzde 1

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İLBANK'ın geçen yıl yerel yönetimlere 2 milyar 721 milyon lira destek verdiğini, bu kaynağın yüzde 94'ünün Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine aktarıldığını söyledi. 191 belediye projesine verilen yüzde 100 hibe desteğinin yüzde 99'unun da Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine gittiğini belirten Bulut, "Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten Millet İttifakı belediyelerine verilen destek sadece yüzde 1" dedi.

Burhanettin Bulut, Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'in görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada, siyasi iktidarın 2019 yerel seçimlerinden sonra yönetmeliklerle ve torba yasalarla belediyelerin yetkilerini elinden almak için çalıştığını öne sürdü. Bulut, şunları söyledi:

"İLBANK geçen yıl yerel yönetimlere 2 milyar 721 milyon TL destek olmuş, bu kaynağın ve yapılan desteğin yüzde 94'ü Cumhur İttifakı'na ve kayyum belediyelerine. 191 belediye projesine yüzde 100 hibe vermiş, bunun da tesadüf ki yüzde 99'u Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine. Millet İttifakı belediyelerine kalan ise sadece yüzde 1. İşte bu, iktidarın adaleti bu. Yine yerel seçimlerden sonra belediye şirketlerine atama yetkisini Meclis'e verdiler, ulaşım koordinasyon yetkisini merkezi hükümete verdiler. İstanbul Galata Kulesi'ni, Ordu Gülyalı Balıkçı Barınağı'nı da belediyelerin elinden aldılar. Tetikçi müfettişlerle belediyelere de müdahale ettiler. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kendi şikayet etti, iktidar onu görevden aldı."