Burhanettin Bulut: Yem Maliyeti Çok Yüksek Olduğu İçin Besicinin Hayvanını Besleyecek Gücü Kalmadı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kurban Bayramı öncesi Adanalı besicileri ziyaret etti. Geçen seneye göre kurbanlık sayısının üçte bir oranında azaldığını söyleyen Bulut, "Kurbanlıkların fiyatı geçen seneye göre iki katına çıktı. Yem maliyeti çok yüksek olduğu için besicinin hayvanını besleyecek gücü kalmadı, zararına da olsa kurbanlıkları bir an önce elinden çıkarmak istiyor" dedi.

Burhanettin Bulut, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adana'da besicilerin sorunlarını dinledi.

"SATMADIĞIMIZ HER GÜN ZARAR EDİYORUZ"

Bir besici, Bulut'un "Bu yıl geçen seneki satışları yakalayabilir misiniz" sorusuna, "Yakalayamayız. Hayvanımız satılsın, durduğunda zarar ediyoruz; yem yedireceğiz, o da zarar. Kurban'da satacağız, bitecek; yem almayacağız. İster istemez Kurban'dan sonra hayvanın fiyatı daha da düşecek" yanıtını verdi.

"YEM MALİYETİ ÇOK YÜKSEK, DOYURAMIYORUM"

Besici, "Geçen sene ne kadar hayvan vardı" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Geçen sene 70 tane hayvanımız vardı. Kurban'a iki hafta kala bitirmiştim. Şimdi 6 tane hayvanım var, daha bir tanesini sattım. Bunları da sattığım zaman bir daha besicilik yapmayacağım. Beslediğim fiyata satamıyorum. Para kazanamıyorum. Sayı azaldı, fiyatı da düşürdüm. Yem maliyeti çok yüksek, doyuramıyorum. Geçen yıl samanı kendi tarlamdan yaptırdığım halde bana 6 bin liraya mal olmuştu, şimdi 15 bin lira. 2,5 kat arttı. En ucuz olan saman. Kurban zamanı satamazsak kasaba vereceğiz, o da yarı parasına. Çünkü besleyecek gücü kalmadı çiftçinin."

"YEMCİYE ÇALIŞIYORUM"

Bir diğer besici de "Kurbanlıkları 3 bin 500-4 bin arası satıyoruz ama para kazanamıyoruz. Geçen sene 2 bin liraya satıyorduk, ama arpa 100 liraydı, bu sene 400 lira. Hadi bundan gel para kazanmamızı iste. Arpa 4 kat arttı ama biz zam yapamadık. Müşteri, 'Bin liralık var mı' diyor. Benim bundan para kazanma derdim yok; sadece satıp sağ salim borcumu ödeyeyim. Geçen sene benim 200'den fazla hayvanım vardı, şimdi 150-160 anca. Yemciye çalışıyorum. O da 'Koyuncuya çalışıyorum' diyor. Koyun yem yemezse de olmuyor" diye konuştu.

"HAYVANLAR ALTIN YİYOR, SARI ALTIN"

Adanalı besici, Bulut'un "O zaman vatandaş bu sene kurban alamayacak mı' sorusunu da şu yanıtı verdi:

"Mahvolduk. Alacak durum yok. Satıyorsun, aynısını alamıyorsun. Bugün bunu bin 500 TL'ye veriyorsun, 2 bin TL'ye alamıyorsun. Üretici de para kazanmıyor, tüketici de. Kurban'a kadar fiyatlar daha da artar mı bilmiyorum. Arpa, yem fiyatı arttıkça bunun da fiyatı artacak. Yem bizi mahvetti; iki katına, üç katına çıktı. Yem böyle olduğu sürece para kazanmak bitti. Ben, hayvanlara 6 ay bakıyorum. Alıcıya, 'Sen bir gün bak, bedavaya vereyim bunları' diyorum, arkasını dönüp gidiyor. 'Kurban alayım, sevap işleyeyim' diyor ama biz de bunun için emek veriyoruz gece gündüz adamımla, genel de ailece bakıyoruz. Hayvanların günlük masrafı bin TL. Vatandaş şimdi gelsin, 500'er yüz lira aşağıya vereceğim. Bunlar altın yiyor, sarı altın. Altın ayarına çıktı; yem, etten daha pahalı."