Son Dakika Haberleri: Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti Formülü

Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti Formülü

54 dakika önce

İYİ Parti'den adaylık müracaatı geciktiği için aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti adayı olması için hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti Formülü, System.String[]
İYİ Parti'den adaylık müracaatı geciktiği için aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti adayı olması için hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat olan 17.00'den 25 dakika sonra verilmesiyle Kocamaz'ın adaylığı tehlikeye girdi. Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışma yapılırken, Başkan Kocamaz, dün akşam Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ile adaylık konusunda bir değerlendirme yaptı. Kocamaz'ın adaylığı konusunda tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bu gelişme üzerine Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması için yasal süreç başlatıldı. Kocamaz'ın, adaylık başvurusunun gerçekleşmesinden sonra açıklama yapacağı bildirildi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:31 Kaynak: DHA

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