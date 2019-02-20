Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığı İçin İkinci Formül Gündemde (2)
1 saat önce
'SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞÜREN BU OLAYI ASLA KABUL ETMİYORUM'CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Burhanettin Kocamaz'ın adaylık dosyasının belirlenen saatten sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
'SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞÜREN BU OLAYI ASLA KABUL ETMİYORUM' CHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer
, Burhanettin Kocamaz
'ın adaylık dosyasının belirlenen saatten sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vahap Seçer, 'komplo ve kumpas' iddialarına dikkat çekerek, yaşanan olayın seçimlere gölge düşürdüğünü söyledi. Vahap Seçer'in paylaşımı şöyle;
"Siyaseten rakibim, hayatın doğal akışı içinde arkadaşım olan Sayın Burhanettin Kocamaz'ın dün yaşadığı olay bir siyasetçi için üzüntü verici, ancak siyaseten üzerinde çok önemle durulması gereken bir olaydır. Dile getirilen 'komplo' ve 'kumpas' iddiaları ne yazık ki yakın tarihimizde siyasetimize yön vermektedir. Demokratik bir yarış ve demokrasi şöleni olması gereken seçimlere gölge düşüren bu olayı asla kabul etmediğimin bilinmesini istiyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:31 Kaynak: DHA
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