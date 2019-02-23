Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi (2)
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ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILARMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı.
ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı. İtirazlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:08 Kaynak: DHA
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