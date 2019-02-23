Son Dakika Haberleri: Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi (2)

Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi (2)

34 dakika önce

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILARMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı.

Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi (2), System.String[]
ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı. İtirazlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:08 Kaynak: DHA

Mersin, Burhanettin Kocamaz, Güncel
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